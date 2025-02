Philadelphia: Flugzeug stürzt in belebter Gegend ab – sechs Menschen an Bord

Flugzeug stürzt in belebter Gegend ab – sechs Menschen an Bord

1 Auf Bildern, die mehrere US-Fernsehsender verbreiteten, waren dramatische Szenen zu sehen: eine gewaltige Explosion, ein Feuerball und große Rauchschwaden. Foto: dpa/Killiom Pontes

Ein Privatjet für einen medizinischen Transport verunglückt in einem Gebiet mit vielen Geschäften, Häusern und Verkehr. Noch ist das Ausmaß des Unglücks unklar.











In Philadelphia ist ein Jet mit sechs Menschen an Bord mitten in einem belebten Gebiet der US-Ostküstenstadt abgestürzt. Es handelte sich um ein Flugzeug für einen medizinischen Transport. Die Betreiberfirma teilte mit, vier Crew-Mitglieder seien an Bord gewesen - und als Patient eine minderjährige Person mit Begleitung. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht bestätigen, dass es Überlebende gibt“, hieß es in der schriftlichen Mitteilung. Alle Insassen des Flugzeugs waren Mexikaner, wie das mexikanische Außenministerium bei X bestätigte.