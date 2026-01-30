Phil Collins wird 75: So geht es der kranken Musiklegende

Phil Collins fühlt sich zu krank, um weiter Musik zu machen. Auf Trab halten ihn aber die Karrieren seiner Kinder und wohl auch seine beiden Enkel.

Vor vier Jahren hat sich Phil Collins (75) zurückgezogen, die Generation TikTok feiert ihn trotzdem. Die sozialen Medien liefern den Beweis, dass die Hits des Künstlers, der heute seinen 75. Geburtstag feiert, unvergessen sind. Der Song "In the Air Tonight" von 1981 mit seinem Kult-Drum-Fill ging auf TikTok viral. Und auch "Against All Odds" (1984) oder "Another Day in Paradise" (1989) tauchen häufig in Clips auf.

Auf neue Musik des Ausnahmemusikers, der 1951 in London zur Welt kam, müssen seine jungen Fans und seine Anhänger der ersten Stunde aber wohl vorerst verzichten. Phil Collins hat seit Jahren gesundheitliche Probleme. Im Juli sah er sich sogar gezwungen, Gerüchte zu dementieren, wonach er angeblich in einem Hospiz behandelt werde. Ein Sprecher des Sängers bestätigte laut "People"-Magazin, dass Collins im Krankenhaus war. Der Musiker sei jedoch nicht unheilbar krank und Gerüchte über einen Aufenthalt in einem Hospiz seien "völlig falsch". Er erhole sich lediglich von einer Knieoperation, hieß es.

"Bin sehr krank geworden"

Dennoch ist der 75-Jährige so angeschlagen, dass es ihn nicht mehr ins Studio zieht : Der ehemalige Genesis-Frontmann hatte im Februar 2025 in einem Interview mit dem Magazin "Mojo" über seinen Zustand gesprochen. "Ich bin sehr krank geworden", erklärte er darin. Dies sei auch der Grund, warum er keine neue Musik mehr mache.

"Ich denke zwar immer wieder darüber nach, ins Studio zu gehen und zu schauen, was passiert", so Collins in dem Gespräch. "Aber ich bin nicht mehr hungrig danach." Er fügte hinzu: "Die Sache ist, dass ich krank war. Ich meine sehr krank."

"Es ist ein Schock"

Auch in der Dokumentation "Phil Collins: Drummer First" sprach der Musiker über seinen Gesundheitszustand. Der "In the Air Tonight"-Interpret erklärte in der Doku, die auf YouTube zu sehen ist, dass er weiterhin verarbeiten müsse, dass er nicht mehr Schlagzeug spielen könne: Das sei immer noch nicht ganz zu ihm durchgedrungen, sagte Collins in einem Gespräch, das US-Medienberichten zufolge bereits im Oktober 2022 aufgenommen wurde.

"Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Schlagzeug zu spielen. Plötzlich nicht mehr in der Lage dazu zu sein, ist ein Schock", so Phil Collins. Der Musiker begann mit dem Instrument, als er fünf Jahre alt war, 1970 wurde er Drummer und später Sänger der Band Genesis.

Neben mehreren gesundheitlichen Problemen, mit denen er in den letzten Jahren konfrontiert war, wurde bei dem Musiker auch eine Fußerkrankung diagnostiziert. Diese führte dazu, dass er in einem seiner Füße kein Gefühl mehr hat. Auch eine Operation am Rücken musste er durchstehen.

"Flugmeilen sind aufgebraucht"

Phil Collins erklärte in dem Film, dass im Laufe der Jahre "das Schlagzeugspielen einen hohen Tribut" gefordert habe, was seine Hände und Beine betreffe. Er fügte hinzu: "Wenn ich das, was ich getan habe, nicht mehr so gut machen kann, wie ich es getan habe, entspanne ich mich lieber und mache gar nichts mehr."

Zudem sagte der Musikstar, der in den 1980er Jahren als Solokünstler zum Weltstar wurde und acht Grammys einheimste, in der Doku, wenn er eines Tages aufwache und die Schlagzeugstöcke halten könne, "dann werde ich es versuchen". Aber er habe das Gefühl, "dass ich meine Flugmeilen aufgebraucht habe".

Collins' Sohn Nic (24), der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist und Schlagzeug spielt, spricht in dem Dokumentarfilm ebenfalls über die Gesundheit seines Vaters. "Musiker, Leute in Bands im Allgemeinen, hatten diesen Gedanken, dass sie unbesiegbar sind", so der 24-Jährige. "Ich glaube, das ist es, was meinen Vater betrifft, dieses Gefühl, dass man als Schlagzeuger unbesiegbar ist, dass man tut, was man tut. Aber man weiß nicht, dass es auf lange Sicht seinen Tribut fordert."

"Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen"

Wie hoch dieser Tribut ist, erklärte Phil Collins kurz vor seinem Geburtstag im Januar 2026 auch in einem Interview mit der BBC-Radiosendung "Eras - In Conversation". Dort sprach er über seine Knie-Operationen, die ihm zusätzlich zu einer Typ-2-Diabetes und einer schweren Wirbelsäulenverletzung, die bleibende Nervenschäden verursachte, zu schaffen machten.

Auf die Frage, ob er sich mit den gesundheitlichen Problemen, die ihn am Musik machen hinderten, abgefunden habe, erklärte er, dass dies "ein fortwährender Prozess" sei. Er habe "eine 24-Stunden-Pflegekraft, die dafür sorgt, dass ich meine Medikamente wie vorgeschrieben einnehme", sagte er. "Ich hatte Probleme mit meinem Knie ... Ich hatte alles, was bei mir schiefgehen konnte, und es ist auch alles schiefgegangen."

Collins verriet, dass er sich fünf Operationen am Knie unterzogen hat und nun ein Knie hat, "das funktioniert", und "ich kann laufen, wenn auch mit Hilfe, also etwa mit Krücken". Der Musiker verkündete außerdem, dass er seit zwei Jahren keinen Alkohol mehr trinke: "Die letzten Jahre waren einfach schwierig, interessant und frustrierend ... aber jetzt ist alles in Ordnung."

Das machen die Kinder von Phil Collins

Phil Collins ging von Herbst 2021 bis zum Frühjahr 2022 noch einmal mit Genesis auf Reunion-Tour, das letzte Konzert spielte die Band Ende März 2022 in London. Während es um die Musiklegende danach wegen seiner angeschlagenen Gesundheit still geworden ist, sorgen seine Kinder für Aufsehen.

Phil Collins war dreimal verheiratet: das erste Mal von 1975 bis 1980 mit Andrea Bertorelli (75). Collins adoptierte Bertorellis Tochter Joely (53), die Schauspielerin und Filmproduzentin wurde. Das Ehepaar bekam zudem Sohn Simon (49), der wie sein Vater Sänger und Schlagzeuger ist. Phil Collins schrieb seinen Hit "In the Air Tonight" angeblich, nachdem er Bertorelli nach der Trennung nicht zurückgewinnen konnte.

1984 heiratete Collins dann Jill Tavelman (69). Mit ihr hat er Tochter Lily Collins (36), die als Schauspielerin Karriere machte und vor allem durch die Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" bekannt wurde. 1996 ließen sich ihre Eltern scheiden.

Das Schauspieltalent der beiden Töchter des Musikers könnte durchaus vererbt sein: Phil Collins war in seiner Jugend ein gefragter Nachwuchsdarsteller in Großbritannien, bevor er sich für eine Musikkariere entschied. Später hatte er ebenfalls noch vereinzelt Leinwandauftritte. Einen Oscar hat er auch im Schrank stehen: für den besten Originalsong, "You'll Be in My Heart" (1999), aus dem Animationsfilm "Tarzan".

Zwei Söhne aus dritter Ehe

Von 1999 bis 2006 war der Musiker mit Orianne Cevey (51) verheiratet, von 2016 bis 2020 waren die beiden erneut liiert. Mit Cevey bekam der Musiker zwei Söhne, den heute 24-jährigen Nicholas und Mathew (21). Nicholas ist professioneller Schlagzeuger, während Mathew ein aufstrebender Fußballspieler ist.

Erst im Mai 2025 zeigte sich Phil Collins bei einem Spiel seines jüngsten Sohnes. Bei einer Partie seines ehemaligen Vereins WSG Tirol saß sein Vater auf der Tribüne. Auf Instagram teilte der 21-Jährige ein gemeinsames Bild mit dem Sänger. "2 big wins today!" (dt.: "Zwei große Siege heute!"), kommentierte der Profisportler den Beitrag und ergänzte ein rotes Herz. Derzeit steht der Fußballer, der auch schon in Deutschland kickte, bei SV Austria Salzburg unter Vertrag.

Auf Trab könnten Phil Collins neben den Karrieren seiner Kinder heutzutage auch seine beiden Enkelinnen halten: Zoë kam 2009 als Tochter von Joely Collins zur Welt. Tove Jane wurde 2025 als Tochter von Lily Collins via Leihmutter geboren.

"Ich schätze mich sehr glücklich darüber"

In der BBC-Radiosendung betonte Phil Collins, wie stolz er auf alle seine Kinder ist: "Sie sind alle ihren eigenen Weg gegangen und haben das getan, woran sie glauben. Ich schätze mich sehr glücklich darüber."

Und wer weiß, vielleicht dürfen sich seine Kinder und Fans doch noch mal über neue Musik von Phil Collins freuen. Abgesehen davon, dass er gerne wieder "voll mobil und gesund" wäre, würde er gerne ins Studio gehen, um "ein bisschen herumzuprobieren und zu sehen, ob es noch mehr Musik gibt ... man muss einfach anfangen, um zu sehen, ob man es kann".