Phil Collins wird 75: So geht es der kranken Musiklegende

Phil Collins fühlt sich zu krank, um weiter Musik zu machen. Auf Trab halten ihn aber die Karrieren seiner Kinder und wohl auch seine beiden Enkel.
Vor vier Jahren hat sich Phil Collins (75) zurückgezogen, die Generation TikTok feiert ihn trotzdem. Die sozialen Medien liefern den Beweis, dass die Hits des Künstlers, der heute seinen 75. Geburtstag feiert, unvergessen sind. Der Song "In the Air Tonight" von 1981 mit seinem Kult-Drum-Fill ging auf TikTok viral. Und auch "Against All Odds" (1984) oder "Another Day in Paradise" (1989) tauchen häufig in Clips auf.