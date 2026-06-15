Phil Collins Sohn: Mathew Collins trainiert bei 1860 München

Beim TSV 1860 München bahnt sich ein prominenter Neuzugang an: Mathew Collins, Sohn von Pop-Legende Phil Collins, absolvierte ein Training beim abgestürzten Traditionsklub.
Beim TSV 1860 München könnte schon bald ein prominenter Name auflaufen: Mathew Collins (21), Sohn von Pop-Legende Phil Collins (75) und Halbbruder von "Emily in Paris"-Star Lily Collins (37), hat am Montag ein Training beim Münchner Traditionsverein absolviert, wie unter anderem "t-online.de" meldet. Der Fußballer besitzt einen Schweizer Pass und könnte zu den "Löwen" wechseln - fix ist davon allerdings wohl noch nichts. Es könnte sich am Montag auch um ein Probetraining des Promi-Sprosses gehandelt haben.