Phil Collins Sohn: Mathew Collins trainiert bei 1860 München

Beim TSV 1860 München könnte schon bald ein prominenter Name auflaufen: Mathew Collins (21), Sohn von Pop-Legende Phil Collins (75) und Halbbruder von "Emily in Paris"-Star Lily Collins (37), hat am Montag ein Training beim Münchner Traditionsverein absolviert, wie unter anderem "t-online.de" meldet. Der Fußballer besitzt einen Schweizer Pass und könnte zu den "Löwen" wechseln - fix ist davon allerdings wohl noch nichts. Es könnte sich am Montag auch um ein Probetraining des Promi-Sprosses gehandelt haben.

Zuletzt Zweitligaspieler in Österreich Collins besitzt die Staatsbürgerschaft der Schweiz und Englands, ist der Sohn von Pop-Legende Phil Collins und dessen dritter Ehefrau, der Schweizerin Orianne Cevey (52). Seine Halbschwester Lily entstammt hingegen Phil Collins' Ehe mit seiner zweiten Ehefrau Jill Tavelman (70), einer US-Amerikanerin. Collins lief in der vergangenen Spielzeit in Österreich für den Zweitligisten SV Austria Salzburg auf, gab im September 2025 sein Debüt in der dortigen 2. Liga. Insgesamt viermal lief er im Saisonverlauf für die Salzburger auf. Zuvor spielte er für WSG Tirol, schaffte es dort jedoch nicht zu einem Einsatz in der Profimannschaft.

Trainingsauftakt ohne Stars der Vorsaison

Der 21-Jährige war beim Trainingsstart der einzige bekannte Name auf dem Rasen. Trotz derzeit unklarer Zukunftsperspektive starteten die "Löwen" ins Sommertraining, zeigten sich an der Grünwalder Straße erstmals nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga vor ihren Fans. Unter den 24 Feldspielern und drei Torhütern tummelten sich vor allem Nachwuchskräfte.

Aus dem Profikader der Vorsaison blieben nur Lasse Fassmann, Samuel Althaus und Loris Husic übrig. Spieler ohne gültigen Vertrag für die vierte Liga - darunter die früheren Bundesliga-Profis Kevin Volland und Florian Niederlechner - fehlten.