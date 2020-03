1 Ein neues Prüfverfahren soll deutlich schnellere Ergebnisse bringen. (Symbolbild) Foto: dpa/Claudio Furlan

Im Kampf gegen den Coronavirus hat der Pharmariese Roche einen neuen Test entwickelt. Dieser soll deutlich schneller gehen als bisherige Prüfungen. Das Unternehmen erhielt nun grünes Licht.

Washington - Das Schweizer Pharmaunternehmen Roche hat nach eigenen Angaben von den US-Behörden grünes Licht für die Markteinführung eines neuen und schnelleren Test auf das neuartige Coronavirus erhalten. Die US-Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA habe die Vermarktung des SARS-CoV-2-Tests genehmigt, teilte Roche am Freitag mit. Nach Angaben des Unternehmens wird der Test künftig auch in Ländern verfügbar sein, die das europäische CE-Siegel akzeptieren.

Der Test könne auf Diagnosegeräten in großem Maßstab angewendet werden, hieß es. Damit könnten mehr Ergebnisse in kürzerer Zeit als bei anderen Tests erzielt werden. Die Tests seien zehnmal so schnell wie die bisher verfügbaren, sagte Roche-Diagnosechef Thomas Schinecker Bloomberg News. Ergebnisse könnten bereits binnen dreieinhalb Stunden vorliegen. Die größten Geräte könnten binnen 24 Stunden bis zu 4128 Proben testen.

Über 100.000 Infizierte

Tests auf das neue Coronavirus sind im Kampf gegen dessen weitere Ausbreitung von höchster Bedeutung. Bislang haben sich weltweit mehr als 130.000 Menschen mit dem Virus angesteckt, mehr als 5000 Menschen sind bereits gestorben.

Roche erklärte, jeden Monat sollten Millionen von Testkits produziert werden. Der Konzern wolle seine Produktionskapazitäten bis zum Äußersten ausreizen.