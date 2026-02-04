Einst waren sie Kassenschlager, nun ist der dänische Pharmakonzern bei Abnehmmitteln zurückgefallen. Auch ein Deal mit der Trump-Regierung sorgt für Druck.
Bagsvaerd - Starke Konkurrenz für seine Abnehmspritze Wegovy und das Diabetes-Mittel Ozempic bringt den Pharmakonzern Novo Nordisk in Bedrängnis. Die Dänen gehen für 2026 von weniger Umsatz aus - es wäre der erste Rückgang seit fast einem Jahrzehnt. Zudem wird das US-Geschäft durch eine Einigung von Novo Nordisk mit der Regierung von Präsident Donald Trump getroffen, die niedrigere Medikamentenpreise vorsieht.