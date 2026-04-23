Pharmabranche: Novo Nordisk will Ozempic-Tablette für Jugendliche zulassen

Der Markt für Diabetes- und Abnehmmittel boomt, doch der einst gefeierte Pharmakonzern Novo Nordisk aus Dänemark ist in Rückstand geraten. Nun peilt das Unternehmen eine wichtige Zulassung an.
Bagsvaerd - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will die Zulassung wichtiger Diabetes-Präparate auch für Kinder und Jugendliche beantragen. Die entsprechenden Unterlagen für die Erweiterung der Ozempic-Tablette und beim Medikament Rybelsus bei Diabetes Typ 2 sollen in der zweiten Jahreshälfte in den USA und der EU eingereicht werden, teilte das Unternehmen in Bagsvaerd mit.