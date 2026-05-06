Pharma: So stellt sich Biontech auf

Der Fokus von Biontech liegt auf der Krebsmedizin. Das hat Folgen für die strategische Ausrichtung der Mainzer - und den Standort Deutschland.
Mainz - Jobabbau, Werkschließungen, rote Zahlen - Biontech, das Vorzeige-Unternehmen in der Corona-Pandemie, ist in unruhigem Fahrwasser. Die Gründe für die Entwicklung liegen zu einem großen Teil an der zurückgehenden Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen. Die strategische Ausrichtung des Mainzer Unternehmens hat sich zudem deutlich verändert in Richtung Krebsmedizin. Finanziell gibt es dafür starke Unterstützung.