Phantasialand, Europa-Park und Co.: Mehr Spaß als die Realität erlaubt

1 Die Achterbahn „Tauron“ Im Phantasialand Brühl bei Köln. Foto: Phantasialand

Freizeitparks sind die logische Fortführung von Kinderspielplätzen. Ein Hoch auf die ewige Kindheit, Achterbahnen und Pommes. Und wo gibt’s eigentlich die schnellste Achterbahn?











„Papa! Eis!“, ruft ein Kind, „Waffel mit Schokosoße!“, ein anderes, und gleich daneben rebelliert’s: „Ich will aber noch mal zum Karussell!“. Wieder ein Kind fordert vehement eine erneute Fahrt in der „Achterbaaahhhn!“. Dazwischen stehen mehrere ziellose Erwachsene. Einer davon nimmt sich ein Herz und sagt: „Pommes, dann Karussell, dann Achterbahn?“ und erntet frenetischen Jubel – lauter glückliche Menschen von (geschätzt) vier bis 45 Jahren. Der Freizeitpark macht’s möglich. Doch die Vielzahl der Möglichkeiten ist in der Tat verwirrend. Hier im Phantasialand in Brühl bei Köln gibt’s Spaß an jeder Ecke.