Phänomene am Dienstag und Mittwoch: Sternschnuppen und Kometen sehen? So stehen die Chancen im Raum Stuttgart

Ein Komet und der Meteorschauer der Orioniden sorgen im Südwesten bis Anfang November für eindrucksvolle Spektakel am nächtlichen Himmel. Da der Neumond genau in die Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21. auf 22. Oktober) fällt, stehen die Chancen, Sternschnuppen am Nachthimmel zu beobachten, besonders gut – wenn das schmuddelige Herbstwetter denn mitspielt.