Phänomen im Sternbild Orion: Rätsel um Stern Beteigeuze nach langer Suche wohl gelöst

2 Astronomen haben wahrscheinlich einen Begleitstern von Beteigeuze (englisch: Betelgeuse) entdeckt. Der Begleitstern erscheint hier blau. Foto: --/International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/dpa

Der Stern Beteigeuze lässt sich von der Erde aus mit bloßem Auge beobachten. Seine Helligkeitsschwankungen gaben Astronomen schon lange Rätsel auf. Nun könnte ein Aspekt davon gelöst sein.











Link kopiert



Mountain View - Der rötlich leuchtende Himmelskörper Beteigeuze hat wahrscheinlich einen Sternbegleiter. Forscher fanden Hinweise auf einen schwach leuchtenden Stern, die in "hervorragender Übereinstimmung" mit entsprechenden Vorhersagen stehen, heißt es in einer Studie im Fachblatt "The Astrophysical Journal Letters".