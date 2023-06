Parkgebühren an Hochschulen treffen auch Anwohner

PH und HVF in Ludwigsburg

1 Mit dem Auto an die Hochschule, oder doch lieber mit der Bahn? Die Verwaltung glaubt, dass künftig deutlich weniger Parkplätze am Favoritepark nötig sind. Foto: Simon Granville

Stadt, Hochschulen und das Land wollen den Verkehr rund um die Ludwigsburger Hochschulen reduzieren. Wie soll das gelingen?









Ludwigsburg - Die Studenten am Favoritepark in Ludwigsburg brauchen Platz. Schon jetzt platzen die Pädagogische Hochschule (PH) und die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HVF) schier aus allen Nähten. Rund 3800 Quadratmeter an Unterrichts-, Arbeits- und Büroräumen fehlen. Deshalb muss sich etwas tun. Ein „integriertes Mobilitätskonzept“, das Mobilitäts- (MTU) und Stadtentwicklungsausschuss (SHL) einstimmig beschlossen haben, soll sicherstellen, dass der Verkehr nicht überhandnimmt.