1 Die Polizei hat Anzeige gegen die beiden Männer erstattet. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Wegen eines Streits muss die Polizei am Sonntag in Pfullingen bei Reutlingen ausrücken. Als Beamte versuchen, die beiden alkoholisierten Streitenden zu trennen, greifen diese die Polizisten an.











Wegen eines lautstarken Streites zwischen zwei Personen musste die Polizei gegen 6.50 Uhr am Sonntagmorgen in die Friedrich-Ebert-Straße in Pfullingen ausrücken.