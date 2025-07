Nach dem Brand einer Holzhütte und einer Sachbeschädigung an einer Garage in Pfullingen (Kreis Reutlingen) im Februar 2025 konnten durch polizeiliche Ermittlungen zwischenzeitlich zwei jugendliche Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren identifiziert werden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Am 8. Februar 2025 sollen die Tatverdächtigen demnach eine Holzhütte in der Pfullinger Bollstraße in Brand gesteckt und dadurch samt Inventar zerstört haben. Der entstandene Schaden betrug mehrere tausend Euro.

Nachdem die beiden Jugendlichen ins Visier der Ermittler geraten waren, wurden laut Angaben der Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung wegen des Verdachts der Brandstiftung und Sachbeschädigung bei dem 16-Jährigen Beweismittel aufgefunden, deren Auswertung zahlreiche weitere Straftaten zutage brachten. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich unmittelbar nach der Durchsuchung bei dem 16-Jährigen sein mutmaßlicher 15-jähriger Komplize bei der Polizei.

Jugendliche begingen mutmaßlich über 30 Sachbeschädigungen

Auf das Konto der beiden teilweise geständigen Jugendlichen gehen nach derzeitigem Stand der Polizei über 30 Sachbeschädigungen, schwerpunktmäßig im Stadtgebiet von Reutlingen und Pfullingen, bei denen Graffiti auf Gebäudeteilen, Brückenpfeilern, Fahrzeugen und in Unterführungen angebracht wurden.

Laut Angaben der Polizei waren die beiden Tatverdächtigen in Stuttgart im März auf frischer Tat beim Besprühen eines Parkhauses von der Polizei angetroffen und vorübergehend festgenommen worden. Der durch die Farbschmierereien insgesamt entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro, für eine Wiedergutmachung dürften die beiden zur Verantwortung gezogen werden. Die Ermittlungen von weiteren Taten, die dem Duo zur Last gelegt werden, dauern an, so eine Sprecherin der Polizei.