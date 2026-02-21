Pfründenwirtschaft: Wo die Regierung bei sich sparen kann

Die politischen Staatssekretäre sitzen am Kabinettstisch und tun auch sonst so, als gehörten sie der Landesregierung an. Nur: Verfassungsrechtlich tun sie das nicht.

Politiker reden viel übers Sparen. Selten tun sie es. Und wenn, dann nur, weil es nicht anders geht. Diese Kluft zwischen Theorie und Praxis war einer der Gründe, weshalb es zur Schuldenbremse kam. Sie verschaffte Verbindlichkeit. Als Friedrich Merz (CDU), ihr Fürsprecher, Bundeskanzler wurde, konnte er die Schuldenbremse nicht schnell genug wieder los werden.

Zu den führenden Sparrhetorikern bei gleichzeitig maximaler finanzieller Anspruchshaltung zählt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl. Der CDU-Politiker hält in seinen Reden viel von Solidität im Landesetat. Aber für die Innere Sicherheit kann es natürlich niemals Geld genug geben. Sparen sollen andere. Wobei Sparen in der Politik in der Regel kein echtes Minus meint, sondern lediglich bedeutet, dass die Ausgaben weniger stark steigen als geplant.

Und so war Innenminister Strobl, damals noch CDU-Landeschef, bei den Koalitionsverhandlungen 2021 maßgeblich daran beteiligt, die Landesregierung aufzublähen. Erstmals in der Geschichte des Landes erhielt jeder Minister eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär beigestellt, Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) sogar zwei: Sandra Boser (Grüne) und Volker Schebesta (CDU).

Die Zahl der Staatssekretäre stieg mit dem Eintritt der CDU in die Regierung von Winfried Kretschmann (Grüne) im Jahr 2016 deutlich an. Die Grünen ließen sich bereitwillig darauf ein. Das Kabinett Kretschmann I (2011 bis 2016), eine grün-rote Koalition, war noch mit vier Staatssekretären ausgekommen. Hinzu traten mit Gisela Erler eine – ehrenamtliche – Staatsrätin für Bürgerbeteiligung sowie Klaus Peter Murawski, der als Ministerialdirektor und Chef der Staatskanzlei den Titel eines Staatssekretärs, später eines Staatsministers trug. Im Kabinett Kretschmann III, eine grün-schwarze Koalition, tummeln sich 14 Staatssekretäre. Wobei auch hier mit Barbara Bosch (parteilos) eine Staatsrätin sowie mit Jörg Krauss ein Chef der Staatskanzlei mit dem Ehrentitel eines Staatsministers hinkommen.

Binnen kurzer Zeit schossen in Baden-Württemberg die Staatssekretäre wie Pilze in einem feucht-warmen September aus dem Boden. Dabei regelt die Landesverfassung ausdrücklich: „Die Zahl der Staatssekretäre darf ein Drittel der Zahl der Minister nicht übersteigen.“ Davon existieren – den Ministerpräsidenten nicht mitgerechnet – derzeit elf. Statt 14 dürfte es also laut Verfassung nur drei Staatssekretäre geben. Ein Fall für den Verfassungsgerichtshof? Nein. Der Sündenfall erfolgte bereits 1972, als der damalige Ministerpräsident Hans Karl Filbinger (CDU) das Institut der politischen Staatssekretäre schuf, mit dem er die Verfassung aushebelte. Der Kniff liegt darin, dass die politischen Staatssekretäre formal und entgegen dem öffentlichen Anschein gar keine Regierungsmitglieder sind. Sie gehören, so heißt es in den Verfassungskommentaren, der Verwaltung an.

Ämtergier in den Parteien

Der damals von der SPD angerufene Staatsgerichtshof nennt sie „Gehilfen des Ministers“. Gleichwohl nahmen die Richter Filbingers windige Staatssekretärs-Konstruktion hin. Zur Irritation trägt bei, dass die politischen Staatssekretäre, obwohl nicht Mitglied der Landesregierung, bei den Ministerratssitzungen am Kabinettstisch dabei sitzen. Allein dieser Umstand zeigt schon, dass es sich um einen Umgehungstatbestand handelt. Filbinger hätte theoretisch auch die Zahl der regulären Staatssekretäre nach Artikel 45 der Landesverfassung erhöhen können. Dazu wäre eine Verfassungsänderung nötig gewesen. Dafür hatte er keine Mehrheit. Also suchte und fand er eine Alternative: den politischen Staatssekretär.

Es stellt sich die Frage, weshalb es diesen überhaupt braucht. Vielleicht, weil die Politik immer komplizierter und übersichtlicher wird? Letzteres mag zutreffen, aber Staatssekretäre sind dafür kein Heilmittel. Im Gegenteil. Ein früherer Chef der Staatskanzlei sagte einmal maliziös: „Staatssekretäre schaffen die Probleme, die sie lösen sollen, meistens selbst.“ Der wichtigste Grund für die Existenz der politischen Staatssekretäre ist die Ämtergier in Regierungsparteien. Als die Christdemokraten noch den Ministerpräsidenten stellten, also von 1953 bis 2011, verbreiteten CDU-Abgeordnete das Bonmot: „Ein Drittel von uns war Staatssekretär, ein Drittel ist es, und ein Drittel will es werden.“ Kein Wunder: Dienstwagen, Fahrer, Referent und Sekretariat, vor allem mehr Geld, überschaubare Verantwortung – das kann schon reizen. Ein Staatssekretär erhält gegenwärtig etwa 14 000 Euro im Monat, 85 Prozent des Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 11 (Minister). Dazu kommt, sofern der Staatssekretär ein Mandat innehat, die halbe Diät. Diese beträgt 9322 Euro. Aufwandsentschädigungen gehen extra.

Von Kretschmann kam kein Widerstand

Mit den politischen Staatssekretären lassen sich auch unkompliziert Repräsentationslücken im Kabinett ausgleichen. Zum Beispiel, wenn dort zu wenig Frauen vertreten sind. Oder um eine Parteigliederung zu befrieden, die keinen Ministerposten ergatterte. Oder um einer Region, die leer ausging, zu signalisieren, auch sie werde gesehen und geschätzt. Die Konfessionsfrage, früher sehr wichtig, spielt kaum mehr eine Rolle. Das aktuelle Kabinett verzeichnet wohl auch deshalb einen Höchststand an Staatssekretären, weil Innenminister Strobl – immerhin zwölf Jahre Landesparteivorsitzender – bei den CDU-Abgeordneten im Landtag immer einen schweren Stand hatte. Weil er ursprünglich ein Mandat als Bundestagsabgeordneter wahrgenommen hatte, fremdelten die heimischen Abgeordneten mit ihm. Mit der Vergabe von Ämtern vermochte er meuchelfreudige Parteifreunde ruhig zu stellen. Von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der an seinem braven Vasallen Strobl hängt, kam kein Widerstand. Im Gegenteil, Kretschmann verstieg sich dazu, die Staatssekretärsschwemme als Akt der Demokratieförderung zu verteidigen: Die Staatssekretäre könnten den Bürgerinnen und Bürgern die Regierungspolitik erklären. Darin liegt ein weiteres Motiv: Je mehr Mitglieder eine Regierung hat, desto häufiger vermag sie unter dem Deckmantel amtlicher Termine Präsenz in der Fläche zeigen. Das nützt auch der Partei.

Indes zeigen sich immer wieder tüchtige Staatssekretäre. Sie taugen als Minister-Azubis. Auch funktional mag in dem einen oder anderen Ministerium eine Aufgabenverteilung an der Spitze sinnvoll erscheinen, etwa, wenn ein Staatssekretär für Kunst der Wissenschaftsministerin den Freiraum schafft, um sich vor allem den Hochschulen zu widmen. Dem Kultusministerium mit seinen zwei Staatssekretären dagegen wäre auch mit vier Staatssekretären nicht geholfen. Bei diesem Ressort handelt es sich um eine Blackbox, die immer für (böse) Überraschungen gut ist.

Bürokratieabbau spielt im laufenden Wahlkampf eine große Rolle; die Spitzenkandidaten verfechten ihn mit starker Rhetorik. Mit dem Rückbau der Staatssekretäre können sie ein Zeichen geben, dass sie es ernst meinen.