In Nürnberg lernte sie zu schweben. Als Mann war Stefan Hammer in einem kleinen Ort nahe Pforzheim in sein Auto gestiegen, um fern der Heimat ein einschlägiges Geschäft zu betreten und sich mit Frauenkleidung, Perücke und Schminke auszustatten. Als Frau verließ Hammer den Laden und zeigte sich als solche erstmals in der Öffentlichkeit. „Ich bin nicht gegangen, ich bin geschwebt“, sagt Stefanie Hammer.