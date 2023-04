1 Maria Weller pflegt ihren an Demenz erkrankten Mann René Weller daheim. Foto: / Andreas Reiner

Es geht ihm nicht gut. Der frühere Box-Europameister René Weller, der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, leidet an Demenz. Seine Frau Maria Weller pflegt ihn mit viel Liebe in ihrer gemeinsamen Wohnung in Pforzheim. Was die 70-jährige Frau jetzt in den sozialen Medien über ihren Mann lesen musste, hat ihr „den Boden unter den Füßen weggezogen“, wie sie unserer Redaktion sagt. Sie habe sehr geweint und ihren René, der daheim die meiste Zeit im Bett verbringt, extra lange gestreichelt. Bei Facebook und bei TikTok melden mehrere User den Tod der Box-Legende und sprechen der angeblichen Witwe ihr Beileid aus.

„Der Champ lebt in seiner eigenen Welt – aber er lebt!“

„Das ist eine absolute Frechheit“, sagt sie wütend und fragt: „Was machen die sozialen Medien nur mit den Leuten?“ Kürzlich habe sie in einem Interview gesagt, dass ihr René „bereits seine Reise angetreten“ und sie ihn in einem Hospiz angemeldet habe. Dies hätten etliche falsch verstanden oder nicht richtig gelesen. „Der Champ lebt in seiner eigenen Welt – aber er lebt!“, ruft Maria Weller ins Telefon. Die Fake News seien für sie gerade auch deshalb so schlimm, „weil ich mich in der Situation befinde, dass ich weiß, was irgendwann passieren wird – ich werde ihn verlieren.“ Doch noch lebe er mit ihr unter einem Dach und sie gebe ihm Nähe, die ihm und ihr gut tue.

Für das sich liebende Paar, das sich seit 40 Jahren kennt, seit 2005 gemeinsam in Pforzheim lebt und 2013 geheiratet hat, sei es schwer genug, mit der Erkrankung des früheren Boxers klar zu kommen. „Es ist so eine verrückte Zeit“, klagt Maria Weller, „da wirft es einen um, wenn Leute, die sich wichtig machen wollen, Falsches verbreiten.“ Sie ruft alle dazu auf, die Posts mit den Fake News zu löschen. „Schämt euch“, sagt sie. Diese „Herzlosigkeit“ und „Sensationsgier“ zeigten, welche Gefahren vom Internet ausgingen.