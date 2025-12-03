Pforzheim: Nach Polizisten gespuckt und getreten – drei Beamte verletzt

1 Drei Polizisten wurden bei der Attacke verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Ein Mann und eine Frau sollen in Pforzheim Polizisten attackiert haben. Drei Beamte seien verletzt worden, einer habe seinen Dienst nicht fortsetzen können, teilte die Polizei mit. Die 44-Jährige und der 57 Jahre alte Mann sollen laut einer Zeugin am Dienstag auf ein Quad eingeschlagen haben. Die Gründe waren zunächst unklar. Als alarmierte Polizisten die beiden in der Nähe kontrollierten, wollte die Frau zunächst davonlaufen.