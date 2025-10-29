Ein Lastwagen verliert Treibstoff, die A8 Richtung Stuttgart ist gesperrt. Experten reinigen die Fahrbahn. Wie lange die Sperrung dauert, bleibt laut Polizei vorerst offen.
Weil ein Lastwagen auf einer Strecke von 20 Kilometern Treibstoff verloren hat, ist seit dem Mittwochmorgen die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Rutesheim gesperrt. Es seien Experten unterwegs, um die Fahrbahn zu reinigen, berichtete die Polizei auf WhatsApp. Ein erstes Reinigungsfahrzeug sei inzwischen eingetroffen.