1 Paare dürfen bis zu acht Gäste zur Spontantrauung mitbringen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

Am 15. Februar können sich Paare in der evangelischen Schlosskirche St. Michael spontan trauen lassen. Sekt, Torte und Foto-Box sind garantiert.











Link kopiert



Spontan „Ja“ sagen können Paare am 15. Februar in Pforzheim. In der evangelischen Schlosskirche St. Michael stünden von 10.30 Uhr bis 20 Uhr sieben Pfarrerinnen und Pfarrer bereit, um Paare zu trauen, teilte Pfarrerin Heike Reisner-Baral am Mittwoch mit.