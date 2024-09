Pforzheim: „Keine Kneipe, keine Spelunke“: Café verbietet Jogginghosen

1 Klare Ansage: Wirt Lambros Petrou will keine Jogginghosen-Träger in seinem Café. Foto: dpa/Marius Bulling

An der Tür hängt ein Schild: Hunde müssen draußen bleiben - und Jogginghosen auch. Warum ein Café-Betreiber zu dieser Maßnahme greift und ob er Vorreiter ist.











Nach schlechten Erfahrungen mit Jogginghosen-Trägern bedient ein Pforzheimer Gastronom Kunden in allzu verlotterter Bekleidung nicht mehr - und weist schon am Eingang mit einem Schild darauf hin. Männer in Jogginghosen hätten ihn beleidigt und einmal auch in die Blumen gepinkelt, berichtete Lambros Petrou vom Art Café. „Wir sind keine Kneipe, keine Spelunke, sondern wir sind ein Café“, betonte er. Wenn er früher Kunden auf ihren Look angesprochen habe, hätten die oft entgegnet: „Wo steht das?“