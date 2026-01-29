Pforzheim, Enzkreis, Karlsruhe: Kiloweise Drogen entdeckt – zehn Männer in Haft

1 Die zehn Verdächtigen wurden festgenommen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Nach monatelangen Ermittlungen nimmt die Polizei zehn Verdächtige fest. Bei den Razzien werden Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt.











Link kopiert



– Die Polizei hat im Kampf gegen den Drogenhandel zehn Verdächtige in Baden-Württemberg, Spanien und auf Malta festgenommen. 15 Wohnungen wurden am Mittwoch in Pforzheim, dem Enzkreis, dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe und im Ausland durchsucht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Dabei wurden Marihuana und Amphetamine im unteren zweistelligen Kilobereich, Kokain im einstelligen Kilobereich sowie Waffen, Bargeld, Schmuck und Datenträger sichergestellt.