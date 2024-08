Pforzheim: Einspruch gegen Strafbefehl nach judenfeindlichen Sprüchen

1 Der Fall könnte vor Gericht landen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Fall sorgte über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen: Bei der Verlegung von Stolpersteinen in Pforzheim pöbelt laut Teilnehmern ein Passant antisemitisch. Nun könnte der Fall vor Gericht landen.











Nach einem mutmaßlich judenfeindlichen Vorfall während einer Stolperstein-Verlegung in Gedenken an von Nazis ermordete Juden in Pforzheim wird sich wohl ein Gericht damit befassen müssen. Der Angeklagte hat nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. „Es wird deshalb voraussichtlich zu einer Hauptverhandlung kommen“, teilte ein Sprecher mit.