Pforzheim: Dritte Festnahme nach Axt-Angriff

1 Die Polizei hatte drei Verdächtige ermittelt und erwirkte Haftbefehle gegen zwei von ihnen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Drei Männer verfolgen einen 23-Jährigen in der Innenstadt. Er flüchtet in einen Kellerraum. Dort schlagen die Angreifer brutal zu. Nun vermelden Polizei und Staatsanwaltschaft einen Ermittlungserfolg.











Knapp drei Monate nach einem Axt-Angriff auf einen 23-Jährigen in Pforzheim hat die Polizei einen dritten Verdächtigen festgenommen. Der 26-Jährige wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Calw gefasst und kam in Untersuchungshaft. Die Behörden werfen ihm gefährliche Körperverletzung vor.