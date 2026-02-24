Pforzheim: Bedrohung mit Axt und Messer? Polizei nimmt Mann fest

1 Die Polizei hat mit rund einem Dutzend Streifenwagen in der Pforzheimer Innenstadt nach einem Tatverdächtigen gesucht. Offenbar war in der Innenstadt ein Streit eskaliert (Symbolfoto). Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/-

Mitten in der Pforzheimer Innenstadt eskaliert offensichtlich ein Streit und löst einen großen Polizeieinsatz aus. Es sollen Axt und Messer im Spiel gewesen sein.











Die Polizei hat mit rund einem Dutzend Streifenwagen in der Pforzheimer Innenstadt nach einem Tatverdächtigen gesucht. Der 29-Jährige soll einen Mann mit einem Messer und einer Axt bedroht haben. „Wie konkret die ausgesprochenen Drohungen waren und ob es weitere Geschädigte gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, teilte die Polizei mit.