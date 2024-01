Pforzheim: Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

1 In Pforzheim ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Foto: dpa/Waldemar Gress

Tödlicher Unfall auf der Bundesstraße 294: Weil ein Wagen bei Pforzheim auf die Gegenfahrbahn abgekommen und frontal mit dem Auto eines 42-Jährigen kollidiert, verliert der Mann sein Leben.











Ein 42-Jähriger ist bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 294 in Pforzheim gestorben. Der ihm entgegen kommende Wagen sei auf die Gegenfahrbahn abgekommen und frontal mit dem Auto des 42-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Durch den Aufprall habe der Mann so schwere Verletzungen erlitten, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen am Unfallort starb.