Nach dem Angriff auf zwei Ticketkontrolleure in Pforzheim sitzt ein 17-Jähriger in Haft. Sein mutmaßlicher Komplize ist noch flüchtig. Was die Ermittler bisher wissen.
Mehrere Tage nach einem Angriff auf zwei Fahrkartenkontrolleure am helllichten Tag ist einer der beiden mutmaßlichen Täter gefasst und festgenommen worden. Der 17-Jährige soll die Kontrolleure am Freitag vergangener Woche in Pforzheim mit Pfefferspray attackiert haben, um seinem Begleiter die Flucht vor den Ticketprüfern zu ermöglichen.