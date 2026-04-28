Pforzheim: 51-Jährige nach tödlichem Angriff auf Verwandten festgenommen
1
Nach einem tödlichen Angriff auf einen Verwandten ist eine 51-jährige Frau festgenommen worden (Symbolfoto). Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Nach einem tödlichen Angriff auf einen Verwandten in einer Wohnung in Pforzheim ist eine 51-jährige Frau festgenommen worden. Sie befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach einem tödlichen Angriff auf einen Verwandten in einer Wohnung in Pforzheim ist eine 51-jährige Frau festgenommen worden. Die Frau soll einem ebenfalls 51 Jahre alten Mann eine schwere, stark blutende Verletzung zugefügt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Dienstag mitteilten. Beide sollen sich zur Tatzeit am Freitag allein in der Wohnung aufgehalten haben. 

 

Die Frau wurde nach der Tat festgenommen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert, starb jedoch am Samstag an seinen Verletzungen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Unsere Empfehlung für Sie

Tödlicher Schlag in Stammheim: Sohn des getöteten Rentners: „Ich kann das bis heute nicht fassen“

Tödlicher Schlag in Stammheim Sohn des getöteten Rentners: „Ich kann das bis heute nicht fassen“

Wie kam es zu der tödlichen Auseinandersetzung beim Abtransport einer Waschmaschine? Das Landgericht verliest das Lärmprotokoll des Rentner. Es enthält auch Beleidigungen.

Ein Amtsgericht erließ am Samstag Haftbefehl gegen die 51-Jährige wegen des Verdachts des Totschlags. In welcher familiären Beziehung die beiden zueinander standen, teilten die Ermittler zunächst nicht mit. Die Ermittlungen dauerten an.

 