Pforzheim: 51-Jährige nach tödlichem Angriff auf Verwandten festgenommen

1 Nach einem tödlichen Angriff auf einen Verwandten ist eine 51-jährige Frau festgenommen worden (Symbolfoto). Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Nach einem tödlichen Angriff auf einen Verwandten in einer Wohnung in Pforzheim ist eine 51-jährige Frau festgenommen worden. Sie befindet sich nun in Untersuchungshaft.











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Nach einem tödlichen Angriff auf einen Verwandten in einer Wohnung in Pforzheim ist eine 51-jährige Frau festgenommen worden. Die Frau soll einem ebenfalls 51 Jahre alten Mann eine schwere, stark blutende Verletzung zugefügt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Dienstag mitteilten. Beide sollen sich zur Tatzeit am Freitag allein in der Wohnung aufgehalten haben.