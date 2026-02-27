Pforzheim: 215.000 Euro – Fußballmannschaft unter Geldwäscheverdacht

1 Die Pforzheimer Fußballmannschaft steht unter Geldwäsche-Verdacht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa/Monika Skolimowska

29 Vereinsmitglieder mit 215.000 Euro Bargeld am Stuttgarter Flughafen: Was steckt hinter dem Geldwäscheverdacht gegen das Fußballteam aus dem Raum Pforzheim?











– Ein Fußballmannschaft aus dem Raum Pforzheim ist am Flughafen Stuttgart kontrolliert worden und steht nun im Verdacht der Geldwäsche. Insgesamt 29 Menschen des Vereins wollten in die Türkei einreisen und hatten insgesamt Bargeld in Höhe von rund 215.000 Euro bei sich, wie die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart auf schriftliche Anfrage mitteilte. Zuerst berichteten die „Badischen Neuesten Nachrichten“.