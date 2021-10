1 Der 24-Jährige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: imago images/Sven Simon/Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.de

Polizeibeamte haben am Montag einen 24-Jährigen festgenommen, der eine 21 Jahre alte Frau in seiner Wohnung in Pforzheim vergewaltigt haben soll. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.















Pforzheim - Ein 24 Jahre alter Mann steht im Verdacht, eine 21-Jährige am Sonntagabend in seiner Wohnung in Pforzheim vergewaltigt zu haben. Der Verdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei berichten, soll der Tatverdächtige am Sonntagabend gegen 22 Uhr in einem Pforzheimer Park Kontakt zu der jungen Frau aufgenommen haben. Im Anschluss begleitete er sie zu Fuß auf ihrem Heimweg. Als die beiden an der Wohnung des Mannes vorbeikamen, begaben sie sich in diese. Dort soll der Mann die 21-Jährige vergewaltigt haben. Das Opfer erstattete am Montag Anzeige, daraufhin durchsuchten Ermittler die Wohnung des 24-Jährigen und nahmen ihn fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der Tatverdächtige am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Mann in Untersuchungshaft schickte.