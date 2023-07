1 Der neue VfB-Trainer rückt in den Fokus: Pellegrino Matarazzo erlebt an diesem Mittwoch seine Pflichtspielpremiere als Chefcoach in der zweiten Liga. Foto: Baumann

Am Mittwoch geht das Aufstiegsrennen für den VfB Stuttgart weiter – und nicht nur gegen den 1. FC Heidenheim sollten einige Asse beim Fußball-Zweitligisten stechen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Karten beim VfB Stuttgart sind neu gemischt. Eine veränderte Ansprache, eine andere Spielweise und alternative Aufstellungen – der vor vier Wochen verpflichtete Chefcoach Pellegrino Matarazzo hat in der kurzen Wintervorbereitung des Fußball-Zweitligisten frische Impulse gesetzt. Doch bisher waren alle Maßnahmen nur in Testpartien oder Trainingseinheiten zu sehen. Jetzt wird es ernst und Matarazzo deckt mit dem Pflichtspielauftakt 2020 gegen den 1. FC Heidenheim am Mittwoch (18.30 Uhr) sein Blatt vollends auf – und beim VfB müssen einige Trümpfe stechen, wenn es mit dem Aufstieg klappen soll.