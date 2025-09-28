Pflegeversicherung: Regierung prüft Abschaffung von Pflegegrad 1

Seit 2017 werden Menschen mit verhältnismäßig geringen Beeinträchtigungen in den Pflegegrad 1 eingestuft. Union und SPD überlegen, diese Möglichkeit abzuschaffen.
Diese Entscheidung könnte Folgen für hunderttausende Menschen haben: Die Bundesregierung erwägt laut einem Bericht der „Bild am Sonntag“, den Pflegegrad 1 zu streichen. Grund dafür sei eine für 2026 absehbare Finanzierungslücke in der Pflegeversicherung von rund zwei Milliarden Euro. Wie konkret die Pläne sind, wollte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums nicht sagen. Er verwies auf die aktuell beratende Kommission zur Pflegereform. Das Gremium will bis Mitte Oktober einen ersten Bericht vorlegen.