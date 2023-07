1 Viele an Demenz Erkrankte neigen dazu, wegzulaufen. Foto: epd/Werner Krueper (Symbolbild)

Demenz ist nicht Demenz. Ganz schwierig wird es, wenn die Weglaufgefahr dazu kommt – Erfahrungsberichte und ein Blick auf das Pflegeangebot im Kreis Ludwigsburg.









Es sind vier Fälle mit völlig unterschiedlicher Konstellation, alle allerdings weitgehend in einem Freundeskreis. „Wir sind 23 Familien, die sich seit Jahrzehnten kennen“, sagt Margarethe Maier, die anders heißt, aber darum bittet, die Namen – auch ihrer Freundinnen – nicht in die Zeitung zu schreiben. Alle vier wohnen in Marbach und stehen mit ihren Ehemännern, die zwischen 76 und 80 Jahre alt sind, vor dem gleichen Problem: Demenz, teils mit akuter Weglaufgefahr.