Wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung ist der Pfleger einer schwerst behinderten Frau, die ein Baby zur Welt gebracht hat, festgenommen worden. Bis zur Geburt des Kindes merkte das Personal in der Pflegeeinrichtung nach eigener Aussage nicht, dass die Frau schwanger war.

Phoenix - Der Pfleger einer schwerst behinderten Frau, die ein Baby zur Welt gebracht hat, ist wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung festgenommen worden. Dem 36-jährigen Mann werde vorgeworfen, die Frau, die kaum in der Lage ist sich zu bewegen, in einer Pflegeeinrichtung im US-Staat Arizona geschwängert zu haben, sagte die Polizeichefin von Phoenix, Jeri Williams, am Mittwoch.

DNA-Proben von allen Mitarbeitern

Die Frau konnte, seit sie im Alter von drei Jahren fast ertrunken war, nur einige kleine Bewegungen machen und Laute von sich geben. Berichte, wonach sie in einem Wachkoma lag, dementierte der Anwalt der Familie letzte Woche. Bis zur Geburt des Kindes am 29. Dezember merkte das Personal in der Pflegeeinrichtung nach eigener Aussage nicht, dass die Frau schwanger war. In der Folge wurden DNA-Proben von allen Mitarbeitern genommen, um den Vater zu ermitteln.