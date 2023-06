1 Paata Bazandarashvili kümmert sich liebevoll um eine betagte Dame. Foto: Rainer Kellmayer

Ein Altenpflegehelfer aus Georgien arbeitet in einer Einrichtung in Filderstadt. Er liebt seinen Job und die Bewohnerinnen und Bewohner schätzen ihn sehr. Doch die Behörden stellen sich nun quer. Das Beispiel ist kein Einzelfall.









Das brisante Thema birgt sozialen Sprengstoff: In Deutschland herrscht ein akuter Pflegenotstand. Schon heute fehlt es allerorten an Pflegekräften, und nach aktuellen Hochrechnungen wird sich die Situation weiter verschärfen: Im Jahr 2030 werden mehr als 180 000 Pflegekräfte fehlen. Auch die Heime in unserer Region leiden unter dem Personalengpass. „Ohne ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten wir unseren Betrieb nicht aufrechterhalten“, sagt Jasmina Baltic, Pflegedienstleiterin bei der Wohngemeinschaft für Senioren (WGfS), die in Filderstadt drei Altenheime unterhält, und darüber hinaus ein breites Betreuungsspektrum für betagte Menschen anbietet.