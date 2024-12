Pflegende Angehörige im Kreis Ludwigsburg: Traum vom Bauernhof: Das Leben soll mehr sein als nur Pflege

1 Ein großer Aufwand, der sich lohnt: Susanne Schwichtenberg macht mit ihrem pflegebedürftigen Mann regelmäßig Urlaub. Foto: privat

Susannes Schwichtenbergs Mann erlitt mit 56 Jahren einen Schlaganfall und muss seitdem gepflegt werden. Mit ihrer Situation fühlt sie sich alleingelassen, Angebote für jüngere pflegende Angehörige sind rar. Eine Idee gibt ihr jedoch Hoffnung für die Zukunft.











Wer an Pflegebedürftige und pflegende Angehörige denkt, verbindet das vor allem mit alten Menschen. Beispielsweise Töchter und Söhne, die ihre gebrechlichen Eltern pflegen. Krankheit und Unfälle reißen aber auch relativ junge Menschen aus dem Leben – wie Susanne Schwichtenberg und ihren Mann. Sie hätten noch so viele Pläne und Erwartungen ans Leben gehabt, sagt die 60-Jährige aus dem östlichen Kreis Ludwigsburg. Sie will auf die Herausforderungen jüngerer pflegender Angehöriger aufmerksam machen und hofft, irgendwann einen Pflegebauernhof in der Region zu verwirklichen.