Pflegekräfte in Ludwigsburg

1 In der Ausbildung zur Pflegefachfrau lernen Chrismaria Varghese und Thérèse Jocelyne Etounou Bene, wie sie Verbände wechseln, Patienten waschen und pflegen oder auch wie Thrombose behandelt wird. Foto: Frederik Herrmann

Es werden immer mehr Pflegekräfte benötigt. Die Berufsschule für Pflege in Kornwestheim setzt deshalb auf Auszubildende aus dem Ausland. Diese zu halten, ist aber eine Herausforderung.











Während in vielen Ländern der Welt Menschen verzweifelt Arbeit suchen und nicht finden, fehlt es in Deutschland an Personal – besonders im Gesundheitswesen. Fachkräfte und solche, die es werden wollen, werden hier dringend gesucht.