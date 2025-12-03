Pflegekosten in Stuttgart: Belastung für Betroffene steigt weiter

Bewohner von Pflegeheimen müssen noch tiefer in die Tasche greifen. Die Eigenanteile in Einrichtungen der Stadt Stuttgart steigen um einige hundert Euro. Und nicht nur dort.
Dass in Pflegeheimen die Zuzahlungen der Betroffenen seit Jahren steigen, ist seit Langem ein Aufregerthema. Eine Lösung ist nicht in Sicht – im neuen Jahr wachsen die Belastungen weiter. Das zeigt die Kostenentwicklung beim städtischen Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW). Dort werden die Preise im Januar im Schnitt um 5,9 Prozent erhöht. In einigen der insgesamt acht Pflegeheime des ELW steigt damit der Eigenanteil für die Bewohner erstmals über 4000 Euro im Monat.