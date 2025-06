Pflege-WG in Freiberg: Wo gibt es neue Wohngemeinschaften nicht nur für Senioren?

1 In Freiberg gibt es neue Senioren-Wohngemeinschaften im ArealMönchfeld-/Adalbert-Stifter-Straße. Foto: Else-Heydlauf-Stiftung

Im Stuttgarter Stadtteil Freiberg sind neue Wohnmöglichkeiten entstanden, die teilweise schon genutzt werden. Welche sind das?











Link kopiert



In Stuttgart und Umgebung gibt es bereits zahlreiche Senioren-Wohngemeinschaften. Viele richten sich auch an Menschen mit Demenz. Das Wohlfahrtswerk eröffnet in Freiberg zwei neue Wohngemeinschaften. Die erste Wohngemeinschaft „Eins am Eschbach“ in der Adalbert-Stifter-Straße 8c wurde zum 2. Mai eröffnet, die zweite in der Mönchfeldstraße 125 kann man besichtigen – sie wird offiziell zum 1. August in Betrieb genommen, weiß Sonja John, Sprecherin des Wohlfahrtswerks. „Die Verträge benötigen immer einen gewissen Vorlauf und dort sind noch mehrere Plätze frei.“