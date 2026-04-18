Pflege im Raum Ludwigsburg: Mehr als 4000 Euro für einen Heimplatz

Der Platz in einem Pflegeheim kostet mehr, als viele Menschen netto verdienen, und die Rente reicht noch viel weniger aus. Woran liegt das und wie könnte der Eigenanteil sinken?
Die Zahlen, die der Verband der Ersatzkassen (VdEK) Anfang des Jahres veröffentlicht hat, waren erschreckend: Die durchschnittliche Eigenbeteiligung von Pflegebedürftigen sei in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr um fast 300 Euro auf 3532 Euro gestiegen, hieß es in der Meldung. Doch dann meldete sich eine Leserin bei uns: „Das ist viel zu wenig und stimmt 2026 nicht mehr – wo gibt es diese Heime in Baden-Württemberg?“, wollte sie wissen.