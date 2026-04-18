Pflege im Raum Ludwigsburg: „Das ist heller Wahnsinn“ – Kosten für Pflegeheime überfordern Angehörige

Ein Platz im Pflegeheim kostet mehr, als viele netto verdienen – von der Rente ganz zu schweigen. Dass die Preise im Kreis Ludwigsburg so stark steigen, hat vor allem einen Grund.
Die Zahlen, die der Verband der Ersatzkassen (VdEK) Anfang des Jahres veröffentlicht hat, waren erschreckend: Die durchschnittliche Eigenbeteiligung von Pflegebedürftigen sei in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr um fast 300 Euro auf 3532 Euro gestiegen, hieß es in der Meldung. Doch dann meldete sich eine Leserin bei uns: „Das ist viel zu wenig und stimmt 2026 nicht mehr – wo gibt es diese Heime in Baden-Württemberg?“, wollte sie wissen.