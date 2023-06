1 Silvia Ergül freut sich sehr über ihren Preis – findet aber, dass ihn viele Kolleginnen und Kollegen ebenfalls verdient hätten. Foto: /Simon Granville

Silvia Ergül war 48 Jahre alt, als sie sich entschloss, noch eine Ausbildung zur Pflegehelferin zu machen. Für ihren Mut und ihren Erfolg wurde sie jetzt ausgezeichnet. Sie liebt ihren Beruf: „Ich freue mich jeden Tag, zur Arbeit zu gehen“, sagt sie.









Bietigheim-Bissingen - Es liegt wohl in ihrer eigenen Lebensgeschichte begründet, dass Silvia Ergül gut darin ist, mit anderen mitzufühlen. Als Kind einer syrisch-orthodoxen Familie, die in der türkisch-syrischen Grenzregion wegen ihres christlichen Glaubens Repressionen und Gewalt ausgesetzt war, machte sie früh die Erfahrung, dass Wohlbefinden und Sicherheit kein selbstverständliches Gut sind. Dunkle Erinnerungen an Angst, an Schüsse, an ihren verletzten Vater hat sie heute noch.