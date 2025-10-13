Pflege im Kreis Ludwigsburg: „Komme ans Ende meiner Kräfte“ – Modellprojekt soll Auszeiten schaffen

Um pflegende Angehörige im Landkreis Ludwigsburg zu entlasten, macht eine Fachstelle derzeit mehrere Angebote. Der Bedarf ist groß, doch die Möglichkeiten sind begrenzt.
Zwar ist Ulrike M. (Name von der Redaktion geändert) schon im Ruhestand. Doch ihr Alltag ist seit mehr als einem halben Jahr keineswegs erholsam. Nachdem sich die Demenz ihrer alleinlebenden Mutter verschlechtert hat, sind sie und ihre berufstätige Schwester ständig im Einsatz. Pflegende Angehörige stehen oftmals unter einer großen Dauerbelastung. An sie richtet sich das Modellprojekt „Pflegeauszeit“ im Landkreis Ludwigsburg.