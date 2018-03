Pflege im Kreis Ludwigsburg Einmal noch der Mittelmeersonne entgegen

Von Susanne Mathes 22. März 2018 - 16:30 Uhr

Noch einmal ans Meer: Wie Dieter Hallervorden als an Demenz leidender Protagonist im Film „Honig im Kopf“ macht es eine Gruppe aus einem Münchinger Heim. Foto: Warner Bros

Mitarbeiter und Ehrenamtliche aus einem Heim in Korntal-Münchingen fliegen mit pflegebedürftigen Bewohnern nach Mallorca. Spenden helfen, das Projekt zu ermöglichen, das kontroverse Reaktionen auslöst.

Korntal-Münchingen - Nicht wahr, Frau Böttcher: Wir sind dabei auf Mallorca“, sagt Silke Stolp und strahlt die neben ihr im Rollstuhl sitzende weißhaarige alte Dame an, „und wenn wir hinschwimmen müssen!“ Erika Böttcher, 85 Jahre alt, stutzt kurz. Ein feines Lächeln huscht über ihr Gesicht. Dann stellt sie sachlich fest: „Ich schwimme aber nicht mehr so schnell. Und Badesachen hab’ ich keine mehr. Das haben die Kinder alles weggegeben.“

Das Meer sehen. Sand zwischen den Zehen fühlen. Die Strahlen der mediterranen Sonne auf dem Gesicht spüren. Ein einziges Mal im Leben. Oder – ein letztes Mal. Für pflegebedürftige Menschen, die im Altenheim leben, ist dieser Traum in unerreichbarer Ferne, sollte man meinen. Doch ein ambitioniertes Gespann aus Pflegekräften und Ehrenamtlichen aus demSeniorenzentrum Spitalhof in Korntal-Münchingen beweist das Gegenteil. Mit einem halben Dutzend ihrer Bewohner steuern sie im April die Balearen an – ein überaus aufwendiges Unterfangen. „Es ist für uns alle ein großes Abenteuer“, sagt die Heimleiterin Patricia O’Rourke. „Viele, die davon hören, sind begeistert.“

Das Projekt stößt auf viel Zuspruch – aber auch auf Missbilligung

Doch das Abenteuer brachte dem Organisationsteam nicht nur Wohlwollen ein. Um die Reise finanzieren zu können, für die Extras wie ein behindertengerechtes Hotel oder Transportfahrzeuge mit Rampe vonnöten sind, war die Gruppe auf Spenden angewiesen. Auch deshalb, weil es nicht von der Finanzlage der Heimbewohner abhängen sollte, wer mitkommen darf. „Ich bin guten Mutes an die großen Firmen hier gegangen. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden“, erzählt Silke Stolp, die sich nach dem Tod ihres Vaters weiterhin in dem Heim engagiert, in dem er „zufrieden und umsorgt“ seinen letzten Lebensabschnitt verbracht hat.

Mancher potenzielle Spender reagierte missbilligend, ebenso Menschen im Bekanntenkreis der Mitreisenden. Warum müssen Menschen im Pflegeheim noch Urlaub machen? Und wenn, warum eine Flugreise? Tut’s da nicht der Schwarzwald? Solche und ähnliche Einwände gab es nicht nur einmal. „Und das von Leuten, die selbst nicht mehr jung sind, aber noch ganz selbstverständlich reisen“, empört sich die Wohnbereichsleiterin Sigrid Tüchter, die mitfliegt, obwohl es für sie gewiss kein reiner Erholungsurlaub wird: Die Teilnehmer brauchen teils intensive Betreuung, auch nachts. „Das Pflegeheim ist wie ein Stempel. Wenn du drin bist, kommst du nicht mehr raus, so denken die Leute“, sagt sie. „Teilnahme am öffentlichen Leben wird dir nicht mehr zugestanden.“

Zu derlei Reaktionen fällt Patricia O’Rourke nur ein knapper Kommentar ein: „Ohne Worte.“ Es sei anmaßend, wenn Außenstehende darüber urteilten, ob pflegebedürftige Menschen ein Recht auf eine schöne Reise hätten, oder zu wissen glaubten, dass es für „solche Leute“ ja wohl der Schwarzwald tue. Doch das passe ins allgemeine, negativ konnotierte Bild über die Pflege, sagt O’Rourke. „Pflegenotstand, Missstände und so fort: Das sind doch die Schlagwörter, die man damit verbindet. Etwas Positives hört oder liest man selten.“ Wer könne schon ermessen, was die Reise für die Heimbewohner bedeute.