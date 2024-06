Pflanzenschau in der Wilhelma: Die Fuchsien der First Lady

1 Die Fuchsien in den historischen Gewächshäusern der Wilhelma blühen derzeit in voller Pracht. Foto: Wilhelma/Birger Meierjohann

Im zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart begeistern in den historischen Gewächshäusern derzeit besondere Blüten die Besucher, darunter auch die Frau des Ministerpräsidenten.











Auch die First Lady des Landes, Gerlinde Kretschmann ist von den Fuchsien fasziniert. Beim Ehrenamtskaffee in der Wilhelma hat sich die Frau des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann es sich kürzlich nicht nehmen lassen, auch die Fuchsienschau zu besuchen, wie sie begeistert erzählte. Und die grazilen Blumen präsentieren sich gerade in voller Pracht in der neuen Wechselschau. Zu sehen sind in der Wilhelma rund 600 Pflanzen aus rund 40 Arten und 170 Sorten, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann weiß. Eine Besonderheit dabei sind mehrere 40 bis 50 Jahre alte Fuchsien, die erst kürzlich aus Privathänden in den Stuttgarter Zoo kamen.