Pflanzen in der Wilhelma: Wo die Hochblüte der Magnolien beginnt

5 Der Magnolien-Zauber im Herzen der Stuttgarter Wilhelma hat jetzt begonnen. Foto: Wilhelma/Birger Meierjohann

Mit den steigenden Temperaturen und dem kalendarischen Frühling war sie ersehnt worden, die Blüte der Tulpenbäume. Jetzt ist sie da.











Während sich in der Stuttgarter Innenstadt bereits einige Magnolien oder auch im Cannstatter Kurpark die Sternmagnolie geöffnet haben, haben sich die exotischen Tulpenbäume in der Wilhelma noch Zeit gelassen. Am 15. März standen die Bäume im vergangenen Jahr im Maurischen Garten in voller Pracht. Zwölf Tage später sind sie in diesem Jahr dran. Doch Baumexperte Clemens Hartmann vom Fachbereich Parkpflege der Wilhelma erklärt, dass von einer späten Blüte dieses Jahr nicht die Rede sein könne. Im vergangenen Jahr seien die Magnolien ungewöhnlich früh dran gewesen. Grund sei damals die ausgesprochen milde Witterung gewesen, sodass die allerersten Magnolien schon Ende Februar ihre Blütenkelche öffneten. „Dieses Jahr hatten wir im Spätwinter etwas mehr kühlere Tage und frostige Nächte, sodass sich der Beginn der Magnolienblüte wieder in den gewohnten Zeitraum Ende März verschoben hat“, so Hartmann.