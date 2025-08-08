Pflanzen in der Wilhelma: Seerosen-Highlights in der Wilhelma

Im Maurischen Garten des Stuttgarter Zoos entfalten sich jetzt immer mehr Seerosen. Was für Besonderheiten gibt es zu entdecken?
Der Hochsommer ist die Zeit der tropischen Seerosen, auch in der Stuttgarter Wilhelma. Doch dieses Jahr hat das Wetter nicht so richtig mitgemacht. Die zurückliegenden Wochen mit oft trüben Himmel und Regenschauern haben die Blüte verzögert, heißt es in einer Mitteilung der Wilhelma. Das wird jetzt anders. Denn: Die nun kommende Wärme und Sonnentage spielen den Seerosen in die Karten. Das weiß auch Wilhelma-Gärtner Achim Bauer-Henriques: „Unsere tropischen Seerosen sind wahre Sonnenanbeter. Wenn es sonnig und warm ist, entwickeln sie sich am besten.“ Das kühlere Wetter habe die Seerosenblüte verlangsamt. Doch die kommende Wärme werde sie noch einmal richtig vorantreiben.