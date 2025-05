Pflanzen-Flohmarkt in Gebersheim: Hier finden Kaktus, Kürbis und Kräuter ein neues Zuhause

Pflanzen-Flohmarkt in Gebersheim

6 Das Angebot beim Pflanzenflohmarkt ist groß, von Setz- und Zöglingen über Töpfe und Bücher bis hin zu überzähligen Zimmerpflanzen. Foto: Simon Granville

Im Garten des Bauernhausmuseums findet so manches Pflänzchen einen neuen Besitzer. Auch Zubehör und Samen gibt es zum Fachwissen der Hobbygärtner dazu.











Kleine Erdbeerpflanzen ragen aus einem Eierkarton hervor. Daneben stehen Pflanztöpfe mit Tomatenzöglingen. An einem anderen Tisch hat jemand ein paar Stängel in Joghurtbechern gezogen. Ein buntes Sammelsurium aus Obst- und Gemüsepflanzen, Blumen, Samen und Zubehör findet sich im Garten des Bauernhausmuseums Gebersheim (Kreis Böblingen), in den der örtliche BUND, Obst- und Gartenbauverein und der Museumsverein zum Pflanzenflohmarkt eingeladen haben.