Zaubershow und Zitteraal – so war es beim Kindertag in der Wilhelma

11 Den Kindertag in der Wilhelma erleben, dafür kommen Familien vom Allgäu bis nach Stuttgart. Foto: Lichtgut/J. Rettig

Pfingstmontag ist ein besonderer Tag in der Wilhelma: Tausende Besucher, jung und alt, strömen in den zoologisch-botanischen Garten. Denn am Kindertag gibt es nicht nur Tiere und Pflanzen zu bestaunen.











Der Stau auf der Neckarstraße und von der Prag her schon morgens ließ keinen Zweifel: Der Ansturm auf die Wilhelma ist gewaltig. Gilt doch der traditionelle Kindertag in einem der schönsten zoologisch-botanischen Gärten alljährlich am Pfingstmontag als bestes Ausflugsziel mit dem Nachwuchs. Darum kam es dann auch beinahe in der Wilhelma zum Verkehrsstau: wegen der vielen Kinderwagen.