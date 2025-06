Pfingstferien: Hochbetrieb am Stuttgarter Flughafen an Pfingsten

Hochbetrieb am Stuttgarter Flughafen an Pfingsten

1 Zu Pfingsten herrscht am Stuttgarter Flughafen Andrang. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

In den Pfingstferien zieht es viele Urlauber per Flugzeug ins Ausland. Am Flughafen ist dann großer Andrang. Passagiere sollten einen Zeitpuffer einplanen.











Link kopiert



In den Pfingstferien steht am Stuttgarter Flughafen nach Ostern die zweite große Reisewelle des Jahres bevor. Von kommendem Freitag bis zum 22. Juni (Sonntag) seien insgesamt 4.329 Passagierflüge geplant, teilte der Flughafen mit. Der verkehrsreichste Tag sei am Freitag mit 283 Starts und Landungen. Insgesamt seien in den zwei Ferienwochen rund 720.000 Sitzplätze im Angebot.