Die Pagodenzelte locken Vierteles- oder Achtelesschlotzer wieder auf den Spazierweg in die Weinberge oberhalb von Kernen-Stetten.
Hunderte, wenn nicht Tausende Besucher pilgern, vor allem bei dem sensationellen Wetter, sicher auch an diesem Pfingstwochenende wieder zum Kulinarischen Weinweg nach Kernen im Rems-Murr-Kreis. Zwar muss man ein paar Höhenmeter überwinden, doch dann locken rund um die Yburg im Ortsteil Stetten fünf sogenannte Genusspunkte, an denen man die Aussicht ebenso wie die Geselligkeit, den Wein und die besonderen Speisen genießen kann.